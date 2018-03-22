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Youtube'dan silah videolarına daha fazla kısıtlama

Video paylaşım sitesi YouTube, ateşli silahlarla ilgili içeriğe sahip videolara ilave kısıtlamalar getirdi.

Teknoloji / 22 Mart 2018 Perşembe 14:49
Youtube'dan silah videolarına daha fazla kısıtlama

Google'un sahibi olduğu YouTube, uygulama çerçevesinde ateşli silahlar, yüksek kapasiteli şarjör ile susturucu gibi silah aksesuarının yapımını ve montajını anlatan içeriklere kısıtlama getirdi.

Video paylaşım sitesinin aynı zamanda silah ve aksesuarlarının satışıyla ilgili içeriklere de yasak getirdiği kaydedildi.

YouTube, ateşli silahlarla ilgili kısıtlama uygulamasına geçen yıl başlamıştı. Yapılan şikayetleri dikkate alan site, ateşli silahlarla ilgili reklamları video kategorilerinden çıkarmıştı.

Çok sayıda silahlı saldırıya sahne olan ABD'de Google silah ve bomba yapımıyla ilgili videolara yer verdiği için sert bir biçimde eleştiriliyor.

YouTube'da "nasıl silah yapılır" araması, milyonlarca video ile sonuçlanıyor.

Kaynak : AA

Youtube


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