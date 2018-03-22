TSK'ya 8 yeni SİHA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi.

Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor.



Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti.



Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi.







SİHA'ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi.



SİHA'ların Haziran 2018'de teslim edilmesi planlanırken, teslimatlar planlanandan önce yapıldı.



Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıktı. Araçların 34'ü TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.



Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 23'e ulaştı.



Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.







24 SAAT GÖREV BAŞINDA



Bayraktar TB2 İHA sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.



Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.



Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.







Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.



Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.



Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.







SAHADAKİ BAŞARI İHRACATA YANSIDI



TSK tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Bayraktar TB2, ilk ihracat başarısına da yakın zamanda imza attı.



Katar'da 12-14 Mart'ta gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı duyuruldu.



Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek.



Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta ve teknolojik donanımda bir milli hava aracı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek.



Kaynak : AA