Tel Rıfat'a neden operasyon düzenlenmiyor?

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin Suriye sınırı teröristlerden temizlenirken, bir bölge dikkatlerden kaçmadı.



Afrin'in de TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat bölgesine sıkıştı.



O bölgeye yapılacak bir operasyon şu anda söz konusu değilken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tel Rıfat'a neden operasyon düzenlenmediğini anlattı.



'KOMUTA KADEMEMİZ İZİN VERMİYOR'



Tel Rıfat'a yapılacak bir operasyonun istikrar açısından etkili olduğunu söyleyen Ağar 'O bölgede belli ki müzakereler devam ediyor. Atışın yasak olduğu alanlar vardır. Bizim komuta kadememiz o alana operasyon yapılamasına izin vermiyor. Şu anda öyle bir hassas alana dönüştü ki bir taraftan rejim, bir taraftan Şii milislerle şarjlar oluyor. Bir taraftan PKK yığınak yapıyor. Bir taraftanda Rusların noktaları var. Diğer taraftan da ÖSO'nun bu bölgeyle alakalı ciddi hassasiyetleri var. Afrin operasyonunu istikrarlaştırma güncesi varken, burası açıkçası çok riskli.' diye konuştu.



'TUTUNAMAZLAR'



PKK'nın yapılacak bir operasyonda tutunamayacağını belirten Ağar 'Bu alanın ele geçirilmesi çok kolay. Düzlük bir alan ateş gücüyle daldığı zaman Afrin'de tutanamayan PKK buralarda hiç tutunamaz.' dedi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel