USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Sevilay Yılman: Olayın esas sorumlusu Nevşin'dir

Sevilay Yılman'dan Nevşin Mengü'ye ders niteliğinde sözler...

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 09:49
Sevilay Yılman: Olayın esas sorumlusu Nevşin'dir

Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek yalan söylemişti.

Nevşin Mengü kardeşinin başına gelenleri anlatan uzun bir makale kaleme almış ve söz konusu olayın arkasında daha büyük bir resmin olduğunu öne sürmüştü. Mengü olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca “Büyük bir gazetecilik hatası yaptım” demişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da yaşanan bu olayın bu kadar dallanıp budaklanmasının tek sebebi Nevşin Mengü'dür dedi.

Yılman, Mengü'ye böyle bir durumda karşılaşıldığı zaman nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini tek tek anlattı...

İşte Sevilay Yılman'ın yazısındaki o bölüm;

Tabii şunu söylemek zorundayım. Bu olayın bu kadar büyümesinin, dallanıp budaklanmasının esas sorumlusu Nevşin'dir. Kızmasın bana ama en büyük sorumlu kendisidir. Üstelik bunun bir değil birkaç nedeni vardır. Birincisi şudur: Evet, kardeşi olduğu için; canından, kanından bir parça olduğu için anlatılanlar karşısında hassasiyet göstermesi anlaşılabilir Nevşin'in ama o aynı zamanda bir gazeteci. Kardeşlik bağı, ilişkisi meseleye profesyonel bakmasına duvar örmemeliydi.

Kendisi de sonradan yaptığı özeleştiri açıklamasında hatasını kabul ettiği için fazla bir şey demeyeceğim bu hususta, ama ağır sorumlu bulmamdaki diğer nedeni de yazmak istiyorum. Ki, bu neden sadece Nevşin'i değil, bu mesleği yapan, icra eden, hele hele köşe sahibi olan bizleri çok ama çok yakından ilgilendiriyor.

Nevşin Mengü'den yeni açıklamaNevşin Mengü kardeşini sattı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PolisSevilay YükselirNevşin MengüHassasiyetÖzeleştiri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı