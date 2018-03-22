Sevilay Yılman: Olayın esas sorumlusu Nevşin'dir

Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek yalan söylemişti.



Nevşin Mengü kardeşinin başına gelenleri anlatan uzun bir makale kaleme almış ve söz konusu olayın arkasında daha büyük bir resmin olduğunu öne sürmüştü. Mengü olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca “Büyük bir gazetecilik hatası yaptım” demişti.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman da yaşanan bu olayın bu kadar dallanıp budaklanmasının tek sebebi Nevşin Mengü'dür dedi.



Yılman, Mengü'ye böyle bir durumda karşılaşıldığı zaman nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini tek tek anlattı...



İşte Sevilay Yılman'ın yazısındaki o bölüm;



Tabii şunu söylemek zorundayım. Bu olayın bu kadar büyümesinin, dallanıp budaklanmasının esas sorumlusu Nevşin'dir. Kızmasın bana ama en büyük sorumlu kendisidir. Üstelik bunun bir değil birkaç nedeni vardır. Birincisi şudur: Evet, kardeşi olduğu için; canından, kanından bir parça olduğu için anlatılanlar karşısında hassasiyet göstermesi anlaşılabilir Nevşin'in ama o aynı zamanda bir gazeteci. Kardeşlik bağı, ilişkisi meseleye profesyonel bakmasına duvar örmemeliydi.



Kendisi de sonradan yaptığı özeleştiri açıklamasında hatasını kabul ettiği için fazla bir şey demeyeceğim bu hususta, ama ağır sorumlu bulmamdaki diğer nedeni de yazmak istiyorum. Ki, bu neden sadece Nevşin'i değil, bu mesleği yapan, icra eden, hele hele köşe sahibi olan bizleri çok ama çok yakından ilgilendiriyor.



Nevşin Mengü'den yeni açıklama Nevşin Mengü kardeşini sattı Kaynak : Beyaz Gazete Özel