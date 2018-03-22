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Şehit ateşi düştü Tokat'a düştü!

Afrin Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen acı haber Tokat'a ulaştı.

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 15:29
Şehit ateşi düştü Tokat'a düştü!
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Şehit ateşi Tokat'ın Turhal ilçesine düştü..

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinin elinden alınan Afrin'de arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Tokat'ın Turhal ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Güllü şehit oldu.

Cenaze töreninin nerede ve ne zaman düzenleneceği ile ilgili bilgi verilmezken, Turhal'da vatandaşların şehit evine gitmeye başladığı öğrenildi.

Kaynak: Yerel Medya



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