Şehit ateşi Tokat'ın Turhal ilçesine düştü..



Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinin elinden alınan Afrin'de arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Tokat'ın Turhal ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Güllü şehit oldu.



Cenaze töreninin nerede ve ne zaman düzenleneceği ile ilgili bilgi verilmezken, Turhal'da vatandaşların şehit evine gitmeye başladığı öğrenildi.



Kaynak: Yerel Medya









