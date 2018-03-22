Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha

Geçtiğimiz hafta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na yüzlerce çelik yelek gönderen ünlü iş adamı Sedat Peker, bugün de ÖSO'ya arazi araçları yolladı.



Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının Kandil gününe denk gelmesinden dolayı iç dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara hak ettiği galibiyeti getirmesini yüce Allah'tan diliyorum' ifadelerini kullandı.



Sedat Peker'in, bu anlamlı günde ÖSO'ya yaptığı bu yardım dakikalar için binlerce sosyal medya kullanıcısının beğenisini aldı.



İşte Sedat Peker'in o paylaşımı:









Sedat Peker, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile başarılı operasyonlar gerçekleştiren ÖSO birliklerine geçen hafta da yüzlerce çelik yelek göndermişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel