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Saniye saniye kaydedildi! Ayşegül'ün feci ölümü

Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

3. Sayfa / 22 Mart 2018 Perşembe 01:40
Saniye saniye kaydedildi! Ayşegül'ün feci ölümü
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

Güvenlik Kamerası112 Acil Servis


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