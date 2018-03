Öğretmen adayları tarihi konakta ahiliği öğreniyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında misafir edildiği 1919 yılı yapımı Hacıbey Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyonun ardından Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezinin kullanımı için üniversiteye tahsis edildi.



Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan sanat eserleri, el işi halı ve kilimlerle ev eşyalarının da sergilendiği konak, Ahilik teşkilatı ve öğretilerinin araştırılmasının yanı sıra günümüzde geleceğin öğretmen adaylarına da ev sahipliği yapıyor.



Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi ve Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacıbey Konağı'nın 2011 yılında Ahilik araştırmaları yapılması için merkeze tahsis edildiğini söyledi.



Ahi Evran Üniversitesinin tüm fakülte ve yüksekokullarında iki yıl önce alınan kararla Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulmaya başlandığını hatırlatan Ceylan, tarihi dokunun hakim olduğu bir atmosferde, 800 yıldır Türk-İslam coğrafyasında kalıcı izler bırakmış, Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına büyük katkılar sağlamış Ahiliğin, 'Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı' dersi olarak burada öğrencilere anlatıldığını dile getirdi.



Ahiliğin Türkiye'de ilk kez ders olarak Kırşehir'de okutulmaya başlandığını anlatan Ceylan, şu bilgileri verdi:



'Öğrencilerimize bu tarihi konakta, sohbet ortamında Ahiliğin inceliklerini anlatıyoruz. Bu dönem 300'e yakın öğrenci, Ahilik dersini konakta alıyor. İlk yarı yılda yine Eğitim Fakültesi'nin farklı bölümlerinden 300 öğrenciye Ahilik dersini burada verdim. Bu öğretinin geleceğin öğretmen adaylarına anlatılması çok önemli. Ahilik, medeniyetimizin bir zirve kuruluşudur. Bu medeniyet hareketinin yeni nesillere en iyi şekilde öğretilmesi lazım. Tarihi konağımız da öğrencilerimiz için Ahiliğin öğretilmesi işlevini yerine getiriyor. Öğretmen adaylarımız, burada Ahiliği tam manasıyla öğrendiklerinde Anadolu'nun her yerinde öğrencilerine anlatacaklar.'



Her yönüyle ele aldıkları Ahiliğin sadece bir meslek teşkilatlanması değil, bir medeniyet hareketi olduğunu ifade eden Ceylan, 'Burada Ahi Evran-ı Veli'nin hayatı, Ahiliğin esasları, fütüvvetnameler ve Türk kültür kodları, alplik teşkilatı, aksakallılık teşkilatı, Ahiliğin bir sistem olarak ortaya çıkması ve teşkilatlanması, iktisadi, siyasi ve sosyal güvenlik modeli, kadınları Bacıyan-ı Rum adıyla teşkilatlandırması, Osmanlı'nın cihan devleti olmasındaki etkileri gibi konuları 14 haftalık ders programıyla öğrencilerimize anlatıyoruz.' diye konuştu.



Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Rabia Yakışıklı da Kayseri'den eğitim almak üzere Kırşehir'e geldiğini belirterek, 'Farklı bir şehirden geldiğim için Kırşehir'in önemli bir değeri olan Ahiliği öğrenmek istemiştim. Ahilik kültürünü böyle tarihi bir konakta, güzel bir ortamda işlemek bizde daha kalıcı olmasını sağlıyor.' dedi.



Aksaray'dan gelen öğrenci Mustafa Bezgen de 'Ahiliği bir medeniyet hareketi olarak öğreniyoruz. Ahiliğin tarihini öğrendikçe Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca nasıl ayakta kaldığını daha iyi anlıyorum.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA