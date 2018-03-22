Keşfi yapılan jeneratörlerden birisi 50 W gücünde elektrik enerji üretirken diğeri ise fresnel mercekler yardımı ile solar enerjiyi 20 kat yoğunlaştırarak oluşan ısı enerjisini termoelektrik dönüştürücüler yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürüyor.



Ordu Üniversitesinde yenilenebilir enerji alanında akademik ve ticari değeri yüksek katma değerli ürünler geliştirmek ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürütülen projelerin sayısı her geçen gün artıyor.



Dünyada hızla artan enerji kullanımı, tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi sebeplerin yenilenebilir kaynakların kullanılmasını zorunlu hale getirmesiyle birlikte ODÜ'de bu alanda yürütülen çalışmalara hız verildi.



Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından yenilenebilir enerji üretimi alanında yapılan 20 araştırmaya destek verildi.



Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir ve Doktor Öğretim Üyesi Sibel Akkaya Oy ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ekip tarafından 5 araştırma projesi tamamlandı. Bu projelerden 2'si için ise patent başvurusu gerçekleştirildi.



İki süper jeneratör



Proje ekibi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 50 W civarında elektriksel güç üretme kapasitesi olan bir deneysel jeneratörün imalatı tamamlandı. Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra aynı zamanda sıcak su sağlama özelliğine sahip olacak yapıda olan jeneratör, hareketli parça içermediğinden 20 yıllık bir çalışma ömrüne sahip bulunuyor.



Tasarımı tamamlanan bir diğer jeneratör ise fresnel mercekler yardımı ile solar enerjiyi 20 kat yoğunlaştırarak oluşan ısı enerjisini termoelektrik dönüştürücüler yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürüyor.



Bu buluşların yanı sıra ODÜ Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir, yönettiği bir yüksek lisans tezi kapsamında dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine uygun olarak çalışan ve literatürde bulunmayan yeni bir jeneratör tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Yeni keşifler yolda



ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünyanın ekolojik kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin artırılmasının şart olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda bilimsel araştırmalar yürüten kurumların enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulma, bu kaynakları çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına öncülük ettiğini kaydeden Yarılgaç, şöyle konuştu: “Çevreye zarar vermeyen doğal, temiz ve sürekli yenilenebilir enerji türlerinin başında rüzgâr, güneş, biyolojik, su ve dalga enerjisi gelmektedir. Dalga enerjisi, ilk yatırım ve bakım giderlerinden başka masrafı olmayan, girdi bedeli gerektirmeyen, doğaya her hangi bir kirletici bırakmayan, ucuz, temiz, çevreci ve büyük potansiyele sahip bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için de dalga enerjisi, enerji sıkıntısı çektiğimiz şu günlerde ve ileriki yıllarda bir çözüm olabilecek durumdadır. Bu çerçevede Ordu Üniversitesi olarak 2018 yılında da Karadeniz Bölgesi'nin doğal kaynaklarından istifade ederek ülke genelinde sürdürülen enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji çalışmalarına yürüttüğümüz çevre dostu projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz.” Kaynak : İHA