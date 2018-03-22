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Nur Viral'i hayretler içinde bırakan soru

Hayatta Her Şey Var programına telefon bağlantısıyla katılan izleyicinin sorusu Nur Viral'i hayretler içinde bıraktı: "Bu sorunda ciddi misin?"

Televizyon / 22 Mart 2018 Perşembe 14:18
Nur Viral'i hayretler içinde bırakan soru
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Beyaz TV ekranlarında başarılı sunucu Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Herşey Var' programına her perşembe olduğu gibi bu perşembe de birbirinden ilginç telefonlar geldi.

Programa İstanbul'dan telefon bağlantısıyla katılan ismini vermek istemeyen bir izleyici “Söyleyeceklerim biraz farklı ve tuhaf gelebilir ama kısaca anlatmak istiyorum” dedi. Ünlü biri isimden hoşlandığını söyleyen izleyici, “Bu kişinin imza günü olacak ve tanışmak istiyorum. Sizce nasıl davranmalıyım?” diye sordu.

Soru karşısında şaşkınlığını koruyamayan Nur Viral ise “Canımın için sen bu sorunda ciddi misin” diyerek karşılık verdi. İzleyici, hoşlandığı ünlünün akrabalarıyla sosyal medyada iletişime geçtiğini söylerken isim vermekten de kaçındı. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nur ViralHayatta Her Şey Var


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