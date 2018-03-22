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Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 Şehit

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 pilot şehit oldu

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 21:19
Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 Şehit
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AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSK, taradından yapılan açıklamada, 'Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.' denildi.


CNN Türk yayınına bağlanan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. 

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Askeri Uçak


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