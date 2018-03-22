Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 Şehit

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



TSK, taradından yapılan açıklamada, 'Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.' denildi.



CNN Türk yayınına bağlanan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.