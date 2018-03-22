Meclis'te Aydın Doğan gerilimi

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler Meclis çatısı altında gerginliğe neden oldu.



TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İktidarın Aydın Doğan'ın gazete ve televizyonlarını kendisine yakın olan Demirören Grubu'na satın aldırdığını iddia etti. Yarkadaş, “Böylece medyanın yüzde 70'i tek bir kişinin eline AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Demirören'in eline geçti” dedi.



CHP'li vekilin bu sözlerine cevap ise AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'den geldi. Sataşmadan dolayı söz alan İnceöz, 'Aslında özgürlükleri savunan bir konuşma olarak görülüyor ama kendisine çok önemli dikta, dayatma ve otoriter bir şekilde talimat veren bir konuşmayı her beraber dinledik." dedi. "Sanki zorla bir satın alma" diyen İnceöz, "Malın sahibi belli isteseydi satmazdı.' ifadesini kullandı.



CHP'li Yarkadaşın sözlerini hatırlatan İnceöz “Tam bir otorite görmek istiyorsanız konuşma cümlelerinin içine bakmak gerekiyor. Vermek istediği mesajla tam bir tenakkuz içerisindeydi.” şeklinde konuştu.



