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Kılıçdaroğlu dalga konusu oldu!

8 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak açıklayınca dalga konusu oldu...

Siyaset / 22 Mart 2018 Perşembe 16:21
Kılıçdaroğlu dalga konusu oldu!

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fena kafa buldu.

'Bu kadar rakamı nasıl bulacak merak ettim' diyen Özışık, Kılıçdaroğlu için 'Çinlilerle ittifak kuracak herhalde!' ifadelerini kullandı.

CHP seçmenine de bir uyarıda bulunan Süleyman Özışık 'Karşınızdaki adam bildiğiniz Çiftlik Bank! Tosun Mehmet'i bile bunun kadar atıp tutmadı vallaha. Daha adayını bile açıklamadan yüzde 70 diyen adam, yarın adayını açıklayınca 'yüzde 80, yüzde 90 alırız' der. Hatta Tosun Mehmet gibi mavi yumurta sözü de verir!' dedi.

İşte Süleyman Özışık'ın yazısındaki o bölüm; 

Dün CNN Türk ekranında izledim. Kanal, Demirören Grubu'na çıkmadan son bir kez görünmek istedi sanırım.

Neyse...

Burada yeni bir hedef açıkladı: 'Yüzde 50 yetmez, yüzde 60, hatta yüzde 70 olacak' dedi. Bu kadar adamı nereden bulacak, merak ettim.

Çinlilerle ittifak kuracak herhalde!

Tam hayal tüccarı, tam bir hayalperest. 8 seçimde attıkça atmış, yenilmişte yenilmiş. Havada yenilmiş, karada yenilmiş, sandıkta yenilmiş, sahada yenilmiş, seçimlerde yenilmiş. Siyaseten iflas etmiş ama hala 'yüzde 60-70 oy alırız' diyor.

Dediği rakama bakıyorum.

Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyorum olmuyor. En sonunda, 'AK Part ile ittifakta anlaştı galiba' kanaatine varıyorum. Çünkü başka türlü bu rakam çıkmıyor.

Bakın, hepinizin huzurunda CHP'li kardeşlerimi uyarıyorum.

Kardeşler...

Karşınızdaki adam bildiğiniz Çiftlik Bank!

Tosun Mehmet'i bile bunun kadar atıp tutmadı vallaha. Daha adayını bile açıklamadan yüzde 70 diyen adam, yarın adayını açıklayınca 'yüzde 80, yüzde 90 alırız' der. Hatta Tosun Mehmet gibi mavi yumurta sözü de verir!

Adamın partisi, tek parti döneminde bile, hattı açık oy gizli sayım döneminde bile yüzde 60-70 almamış. Şimdi alacağını söyleyerek sizinle dalga geçiyor.

Yarın bir gün seçimde kaybedince, 'Yüzde 70 almıştık ama oylarımızı çaldılar' diyerek sizi bir kez daha kandırmaya, dolandırmaya çalışacak.

İnanmayın, kanmayın.

Bu kardeşinizi dinleyin, Kemal Bank mağduru olmayın!
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mavi YumurtaKemal KılıçdaroğluCanlı YayınCumhurbaşkanlığıSüleyman Özışık


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