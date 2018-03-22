Kılıçdaroğlu, Afrin Operasyonu’nu küçümsedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk ekranlarında Şirin Payzın'ın canlı yayın konuğu oldu. Daha önce Afrin'e girilmemesini söyleyerek operasyona gölge düşüren CHP liderinden skandal bir açıklama daha geldi.



“Bugün biz Afrin'e giriyorsak, Esad izin verdiği için giriyoruz.” diyerek operasyonu küçümseyen CHP lideri, Suriye'deki iç çatışmaların da hükümet tarafından kışkırtıldığını iddia etti.



Kılıçdaroğlu, 'Bunların yatacak yeri yok. Ne işin var senin Suriye'de? Senin Ortadoğu bataklığında ne işin var? Hangi gerekçe ile sen YPG'yi başımıza bela ettin?' diye sordu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel