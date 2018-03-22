İş garantili okula çeşmeli öğrenciler ilgisiz

17 Aralık 2007 yılında Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi olarak açılan, 25 Ocak 2007 tarihinden itibaren de Türkiye'nin denizcilik alanındaki tek tematik okulu olarak eğitim öğretime devam eden okula, Çeşmelilerin ilgi göstermemesinden yakınan okul müdürü Hakan Tülümen, '318 öğrencimizin yaklaşık olarak 20'si Çeşmeli. Üç tarafı denizle çevrili olan marinalarında yüzlerce yatın bağlı olduğu Çeşme'de, ortaokuldan mezun olan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yüksek maaşla iş garantisi olan okulumuza yeterli ilgi göstermemesi bizleri şaşırtıyor. Çeşme'deki ortaokulları dolaşarak, öğrencilere okulumuzu tanıtmaya çalışıyoruz. Çok geniş imkanlara sahip olan okulumuzda, denizcilik alanında, 'Güverte İşletme ve Gemi Makineleri İşletme' dallarında eğitim veriliyor. Okulumuzdan mezun olanlar, 'Sınırlı Vardiya Zabiti ve Sınırlı Makine Zabiti' olarak denizcilik sektöründe, 1000-1500 Dolar gibi yüksek maaşla kolaylıkla iş bulabiliyorlar' dedi.



'Mezunlarımızın yüzde 75'i sektörde çalışıyor'



Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Tülümen, Türkiye'de 18 Tematik Llise olduğunu belirterek, 'Tematik Lise, alanındaki donatım malzemesi ve sektörle işbirliği bakımından en iyi okul demektir. Okulumuz da, denizcilik alanında, en iyi yeterliliğe sahip, Türkiye'nin tek Tematik Lisesi. Okulumuz, eğitim ve öğretim yönünden Milli Eğitim Bakanlığı'na, akreditasyon bakımından ise Ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı. Türkiye'de lise düzeyinde verilmiş en iyi akreditasyon bizim okulumuzda. Öğrencilerimizi, 3 bin grostonluk Vardiya Zabiti, 3 bin Kw'lık Makine Zabiti olarak mezun ediyoruz. Mezun olduktan sonra, öğrencilerimizin yaklaşık olarak yüzde 15'i üniversiteye gidiyor, yüzde 10'u ailesinin iş yerlerinde veya başka işlerde, yüzde 75'i de sektörde çalışıyorlar. Bu da Türkiye şartlarına göre oldukça ciddi bir rakam' diye konuştu.



'En büyük handikabımız; okulumuzu Çeşme'den öğrencilerin tercih etmemesi'



Okulun açıldığı günden bu yana 370 mezun verdiğini açıklayan Tülümen, 'Şu an okul mevcudumuz, 318. Bu yıl 69 kişi mezun olacak. Öğrencilerimizi, mezun olduktan sonra, genellikle staj yaptıkları yerler çağırarak iş veriyorlar. Bizim okulumuzu bitirdikten sonra Çeşme'deki yatlarda ya da gemilerde çalışan çok mezunumuz var. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da Çeşme'den kopmamaya çalışıyorlar. Bizim en büyük handikabımız; okulumuzu Çeşme'den öğrencilerin tercih etmemesi. Neden olduğunu biz de anlayamıyoruz. Çeşme'nin üç tarafı denizle çevrili. Okulumuz gerçekten çok güzel. Çeşme'deki aileler, öncelikle Anadolu Liselerini tercih ediyorlar. Anadolu Lisesini bitirdikten sonra, üniversiteye daha kolay girsin diye düşünüyorlar. Ama benim üniversiteye girdiğim 1988 yılında Türkiye'de yaklaşık 20 üniversite vardı. Şimdi sadece İzmir'de 20'ye yakın üniversite var. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş garantisi yok. Ama bizim okulumuzdan mezun olanlar, üniversiteye giremese bile rahatlıkla sektörde yüksek maaşla iş bulabiliyorlar' diye vurguladı.



'Çeşme'deki öğrencileri de okulumuzda görmek istiyoruz'



Denizcilik sektörünün büyüklüğüne de dikkat çeken Hakan Tülümen, 'Mezun olan öğrencilerimiz, daha global şirketlerde, çok daha iyi şartlarda da iş bulabiliyorlar. Bu sektörde yükselebilmek için illa ki üniversite okumaya gerek yok. Bizim okulumuzdan mezun olanlarla, üniversiteden mezun olanların mesleki yeterlilikleri aşağı yukarı aynı. Sektördeki tecrübenize ve mesleki sınavlardaki başarınıza göre, birkaç yıl içinde İkinci Kaptan, Birinci Kaptan, Süvari, Çarkçıbaşı olarak yükselme imkanınız var. Bizim amacımız, Çeşmeli çocuklarımızı da sektöre kazandırmak. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Denizi olmayan Manisa, Kütahya gibi illerden öğrenciler denizci olabilmek için okulumuzu tercih ederlerken, üç tarafı denizle çevrili Çeşme'deki öğrencileri de okulumuzda görmek istiyoruz. Bu amaçla, Çeşme'deki ortaokulları dolaşarak broşürlerimizi dağıtıyoruz. Kariyer Günleri'nde, rehber öğretmenlerle ve öğrencilerle buluşup, okulumuzu anlatıyoruz. Hazırladığımız tanıtım filmimizi ortaokul öğrencilerine gösteriyoruz' diyerek Çeşmeli öğrencilerin okullarını tercih etmelerini ve sektörde iş sahibi olmalarını dilediklerini söyledi.



'Alaçatı Havalimanı yapılınca, Sivil Havacılık Lisesi'nin açılmasını da dilerim'



Devletin tematik okulları yüzde yüz iş garantili okullar olarak gördüğünün altını çizen okul müdürü Tülümen, 'Türkiye'de meslek garantili olarak iki alan var; birisi havacılık, diğeri denizcilik. Denizcilik alanında, yaklaşık olarak 50 yıldır lise var. Son 15 yıldan bu yana sayıları arttı. Şu anda Türkiye'de denizcilik alanında eğitim veren 51 okul var. Havacılık eğitimi veren sadece 3-4 okul var. Yeni yeni gelişmeye başladı.



Umuyorum ki, Alaçatı Havalimanı yapıldıktan sonra Çeşme'de de bir Sivil Havacılık Okulu açılır. Çeşme'ye, Denizcilik ve Havacılık gibi iki tane nitelikli lise çok iyi gelir. Tabi, Çeşmeli ailelerin ve öğrencilerin de ilgisinin artmasını dileriz. Avrupa'da birçok ülkeye gittim. Çeşme'deki gibi denizi temiz, mavinin her tonunun olduğu bir yer görmedim. Çeşmeliler, bu denizin kıymetini bilmeliler ve çocuklarını da denizci olarak yetiştirmeliler' diye konuştu.



'Usta Gemici, Yat Kaptanlığı kurslarında en yetkin okullardan birisiyiz'



Okulun döner sermayesinin de olduğunu açıklayan Tülümen, 'Döner sermaye kapsamında açmış olduğumuz kurslarda, Usta Gemici, Yat Kaptanı ve ihtiyaç duyulan birçok sertifikayı veriyoruz. Üç günden başlayıp, dört buçuk aya varan kurslarımız var. Denizcilik Kursları'nda, Ege Bölgesi'nde, 9 Eylül Üniversitesi'nden sonraki en yetkin kurum, okulumuz. Ege Bölgesi'nin birçok ilinden kurs almak için gelenler var. Çeşme Denizciler Derneği ile işbirliği içinde, Çeşmeli denizcilere de sertifika veriyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.



Okulun derslikleri ve fiziki imkanları



Türkiye'nin denizcilik alanında tek Tematik Lisesi olan Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; 'Denizde canlı kalma eğitimi havuzu', 'Yangın eğitim istasyonu', 'Köprü üstü simülatörü', 'Denizde güvenlik laboratuvarı', Gemicilik laboratuvarı', 'Gemi makineleri simülatörü', Elektrik-elektroteknik laboratuvarı', 'Gemi makineleri atölyesi', 'Gemi kaynak atölyesi', 17 derslik ve bir adet Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı bulunuyor. Öğrenciler, bir gemide bulunması gereken koşulları yaşayarak öğrenebiliyorlar. Kaynak : İHA