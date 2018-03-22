Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, 'Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı.' dedi.



Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, 'Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.



4 köy daha teröristlerden temizlendi



Öte yandan, TSK ve ÖSO, Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi.