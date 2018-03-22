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FETÖ hangi ülkeye gitmek istiyor?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Suudi Arabistan'la görüştüğünü yazdı.

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 09:43
FETÖ hangi ülkeye gitmek istiyor?

YIllardır ABD saklanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen yer değiştirmek için çalışmalarına başladı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Gülen'in Suudi Arabistan'a gitmek için başvuruda bulunduğunu yazdı.

FETÖ'YE ÖVGÜLER

Övür, Kral Salman'a kadar ulaşan başvurunun, Suudi istihbarat yetkilileri tarafından 'Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyen Fetullah Gülen, bugün Türkiye'nin en etkili muhalefet lideri...' diye sunulduğunu ifade etti.

Başvurunun ayrıntılarını köşsesinde yazan Övür;

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonu, ABD'yi rota değiştirmeye zorlarken onlar ne yapacak göreceğiz. Bu noktada çok çarpıcı yeni belgeler ortada dolaşıyor.

O belgelerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, geçen yılın sonunda S. Arabistan'ı ziyaret etmek için başvurmasıyla ilgili. O başvuru da bizzat Kral Salman ve veliaht prens Muhammed bin Salman'a istihbarat birimi tarafından bu yılın başlarında sunulmuş. İşin belki de en ilginç yanı, S.Arabistan İstihbarat biriminin FETÖ elebaşı Gülen'i sunuş biçimi... Gülen şöyle sunuluyor:

'Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyen Fetullah Gülen, bugün Türkiye'nin en etkili muhalefet lideri...'

Ve şu notla bitiyor: 'Bizce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi uygundur:' Ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi yok. Kim bilir belki de şu sıralarda ABD'de bulunan Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Washington'da Trump tarafından 'milyar dolarlık silahları size nasıl sattık' şovuyla karşılanırken, o da ona Pennsylvania'ya gidip Gülen'i davet etme şovuyla karşılık verir. Böylece gizli kapılar arkasında sürdürülen kirli ilişki de açığa çıkmış olur.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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