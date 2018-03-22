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Sıcak Haber : Facebook skandalının odağındaki şirketin binasında şüpheli paket paniği!!..

Facebook skandalının odağındaki şirketin binasında şüpheli paket paniği!

50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin satılmasıyla ilgili skandalın odağındaki veri şirketi Cambridge Analytica'nın Londra'daki merkezinin yakınlarında şüpheli paket alarmı verildi.

Dünya / 22 Mart 2018 Perşembe 18:32
Facebook skandalının odağındaki şirketin binasında şüpheli paket paniği!

Son günlerde Facebook kullanıcılarının verilerinin toplanması ve ABD seçimlerinde kullanılması konulu skandalla gündeme gelen Londra merkezli Cambridge Analytica'nın merkezinin yakınlarında şüpheli paket paniği yaşanıyor.

Londra'daki binanın yakınlarında bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi.

Londra polisi, binanın önlem amacıyla boşaltıldığını duyurdu.

Öte yandan 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin satıldığının ortaya çıkmasının ardından İngiltere'de Cambridge Analytica binasında arama yapılması için savcılıktan arama izni talep edilmiş, şirket CEO'su da görevden alınmıştı.

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