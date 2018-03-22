Evrensel'den hain başlık

Bitlis'te gerçekleştirilen terör operasyonları sırasında patlayan EYP bir askerin şehit olmasına yol açarken, bir askerde yaralandı.



EVRENSEL'DEN SKANDAL



Her haberinde terör örgütü PKK'nın yanında yer alan Evrensel gazetesi şehit haberini verirken büyük bir skandala imza attı.



Evrensel Bitlis'teki hain saldırının haberini verirken, şehitlerden 'hayatını kaybetti' diyerek bahsetti.



Evrensel'den tepki çeken haber





Bitlis'te hain tuzak:1 şehit, 1 yaralı Kaynak : Beyaz Gazete Özel