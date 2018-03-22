Evinin bahçesine 'Yörük Müzesi' kurdu

Muğlalı 78 yaşındaki yörük Mehmet Varol, 32 yıl Anadolu'yu dolaşıp toparlayabildiği Yörük kültürüne ait yaklaşık bin parçadan oluşan koleksiyonunu evinin bahçesindeki çadırda sergiliyor.



Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Varol, yıllarca işçi olarak çalıştığı Kaunos Antik Kenti kazılarında tarihe merak sarıp yörük köklerini araştırmak için yollara düştü. Tam 32 yıl Anadolu'yu dolaşıp Sarıkeçililer ve Karakeçililer gibi ünlü yörük boyları ile de temas kuran Varol, topladığı kıl taraktan kilime, kahve dibeğine kadar neredeyse bin parçadan oluşan koleksiyonunu 2010 yılında evinin bahçesinde kurduğu çadırda ücretsiz sergilemeye başladı.



Çadırın önünde gözleme ayran satarak geçimini sağlayan Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze olarak nitelediği sergisinde 250 yıllık eserler de olduğunu ve 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince incelenip özel koleksiyon belgesi verildiğini söyledi.



Fethiye Müze Müdürlüğü yetkililerinin de koleksiyonunun sayımını yaptığını belirten Varol, 'Kaunos Antik Kenti kazılarında 1966'dan itibaren aralıksız 10 yıl işçi olarak çalıştım. Oradaki bilim insanlarını dinledim ve çok etkilendim. Daha sonra 32 yıl Anadolu'yu dolaştım. Araştırmalarım sonucunda Yörük kültüründe özel bir yeri olan 'kazayağı' figürünü bile buldum.' dedi.



- 'Ticari amacım yok'



Bir çeşit kültürevine çevirdiği bahçesinde sergilediği eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığının tescillediği özel bir koleksiyon olduğunu dile getiren Varol, şunları söyledi:



'Burayı ticari amaçlı açmadım. Sadece gelecek nesillerimize kültür varlıklarımızı, atalarımızın zor şartlar içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl kurduklarını aktarmak istedim. Kaunos'ta bir Yunan rehber 'burası bizim' dedi. Ben de 'Bizim. Biz koruyucusuyuz' dedim. Kaunos'un batısındaki Çandır Mahallesi'nde Oğuzlar'ın koleksiyonunu müzeye benzer bahçemde topladım.'



Eserler arasında 250 yıllık eşyaların bulunduğuna dikkati çeken Varol, 'Cumhuriyet öncesi ve sonrası kilimlerimiz, takılarımız var. 125 yıllık kahve dibeklerimiz, çok eski kıl taraklarımız var. Bazılarının üzerinde tarihleri de yazıyor. 8 yıl önce burayı açtım. Ama kolay olmadı. Karakeçili ve Sarıkeçili yörükleriyle temaslarım oldu. Geçen sezon 2 bin ziyaretçim vardı, toplamda ise 17 bini buldu.' dedi.



Varol, bundan sonra da Karadeniz'e giderek Çatme yörüklerini araştırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Kaynak : AA