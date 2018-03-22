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Erdoğan o iddiaları Şamil Tayyar'a sordu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu" iddiaları tartışmalara neden olurken, Tayyar iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü açıkladı.

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 03:20
Erdoğan o iddiaları Şamil Tayyar'a sordu

Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv’de ekrana gelen Dinamit programında söylediği “FETÖ borsası kuruldu. Milyon dolarlar dönüyor. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar” sözleriyle tartışma yaratmış, Ak Parti cephesinden Tayyar’ın bu sözlerine yanıt gelmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Tayyar’ın iddialarıyla ilgili “Sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur.” İfadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN ŞAMİL TAYYAR'LA GÖRÜŞTÜ

Tartışma yaratan sözlerin ardından Şamil Tayyar, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya sitesi Twitter’dan açıklama yapan Tayyar görüşmede Erdoğan’ın ‘Tüm iddiaların üzerine gidilmesi’ talimatını verdiğini aktardı.

Şamil Tayyar şu Tweeti paylaştı;





Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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