Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,9090 seviyesinde dengelendi.



Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde 3,9383 seviyesine çıkan dolar/TL, Fed kararları sonrasında düşüşe geçerek 3,90 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 3,9081'den tamamladı.



Fed, dün akşam piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Karar metnine göre Fed yetkilileri, bu yıla yönelik üç faiz artışı beklentisini korurken, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faiz tahminlerini yukarı çekti.



Kararın ardından basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, 'Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz.' dedi.



Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getireceği bildirildi. Trump'ın söylemleri sonrasında küresel piyasalarda 'ticaret savaşları' tekrar gündemin üst sıralarına yerleşti. Bu gelişmelerle dolar endeksi yüzde 0,7 düşüşle 89,6'ya kadar geriledi.



Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.00 3,9090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 artışla 4,8330'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 5,5365'ten işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, Trump'ın söylemleri ve atacağı adımların da izlenmesi gerektiğini dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 3,8820'nin destek konumunda takip edileceğini söylene analistler, 3,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Kaynak : AA