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Da Vinci'nin Mona Lisa'sı bina duvarında

İçel'de Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında ilçedeki bir bulvarda dünyaca ünlü ressamların eserlerini apartman duvarlarına çizen ressam Nazife Bilgin Hazar, son olarak Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa eserini resmetti.

Kültür-Sanat / 22 Mart 2018 Perşembe 13:28
Da Vinci'nin Mona Lisa'sı bina duvarında
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Ressam Nazife Bilgin Hazar, İçel'de Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında bir bulvardaki binanın duvarına Leonardo Da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini çizdi.

Toroslar Belediyesi tarafından 8 ay önce başlatılan proje kapsamında Akbelen Bulvarı'ndaki 34 yıllık binaların dış yüzeylerine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Salvador Dali'nin eserlerini 'reprodüksiyon' yöntemiyle aktaran Hazar, son olarak Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini resmetti.

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında panjurlarla birlikte toplam 17 eseri bina duvarlarına çizdiğini söyledi.



Mona Lisa'yı çizmek için üç hafta uğraştığını anlatan Hazara, 'Mona Lisa'nın çok net renkli çıktısını bir türlü bulamadım. Çok küçük olarak cep telefonundan bakmak zorunda kaldım. Güneş vurduğunda çok net seçemiyordum. Akşam eve göz kapaklarım şişmiş vaziyette gidiyordum. O şartlarda eseri tamamladım.' dedi.

Hazar, bulvarın eserlerle birlikte 'açık hava müzesi' haline geldiğini vurguladı.



İki eser daha çizip çalışmayı tamamlamayı hedeflediğini aktaran Hazar, amacının halkı sanatla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Mona Lisa'yı çizdikten sonra vatandaşların eserle ilgili araştırma yapıp kendisinden de bilgi aldığını belirten Hazar, 'Hem araştırmaya yöneliyorlar hem de bir takım duygu ve düşünceleri pozitif yönde ilerliyor. Geçtiğimiz gün bir beyefendi geldi 'Ben işten geliyorum, kahvemi alıp bahçemde bu eserleri izliyorum. Tüm iş yorgunluğum gidiyor' dedi. Yoruluyorum, kollarım çok ağrıyor ama ben bu işi çok seviyorum. Ortaya da güzel şeyler çıksın istiyorum.' diye konuştu. Kaynak : AA

Neşet GünalPablo PicassoSalvador DaliLeonardo Da VinciVincent Van Gogh


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