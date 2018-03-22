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Çocuğa cinsel istismar kamerada

Gaziantep’te 69 yaşındaki M.Ş.İ.’nin 12 yaşındaki H.B.’ye cinsel istismarda bulunması tren garının kameralarına yansıdı. Durumu fark eden tren garı memurlarının ihbarı sayesinde M.B.İ. hakkında dava açıldı.

3. Sayfa / 22 Mart 2018 Perşembe 04:10
Çocuğa cinsel istismar kamerada

Gaziantep’te bir lokantada çalışan 12 yaşındaki Suriyeli H.B. 1 Şubat’ta çalıştığı iş yeri için çorbalık kemik almak üzere saat 16:00 civarında Karşıyaka Mahallesi’ne doğru gitti. O sırada aynı yerde bulunan 69 yaşındaki M.Ş.İ tren garına yakın bir bölgede H.B.’ye cinsel istismarda bulundu. Tren garında çalışan iki memur istismarı fark edip önce M.Ş.İ.’ye müdahale etti, ardından emniyete ihbarda bulundu.

Olay sonrasında tutuklanan 69 yaşındaki M.Ş.İ emniyet ve savcılık ifadelerinde H.B.’ye cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti. Görgü tanıkları ise ifadelerinde M.Ş.İ.’nin H.B.’ye cinsel istismarda bulunduğunu beyan etti. H.B. de M.Ş.İ.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.



KAMERA İSPATLADI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri cinsel istismarın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Polis, cinsel istismarın yaşandığı gün olay yerine bakan bir güvenlik kamerasının görüntülerine ulaştı. Kameraları inceleyen polis ekipleri, M.Ş.İ.’nin H.B.’ye yaptığı cinsel saldırının görüntülerine ulaştı. Görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

BU İKİNCİ OLAY

Cinsel istismarla ilgili tutuklanan M.B.İ. hakkında Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu hürriyet’inden yoksun kılma suçlarından dava açıldı. Mağdur H.B. ise geçmişte bir kez daha istismara maruz kaldığını söyledi.

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