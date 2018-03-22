USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Çavuşoğlu: Erdoğan ile Trump bugün görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. "Trump'ın da Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Ama sisteme de biraz daha hakim olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ile Trump bugün de telefon görüşmesi gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

Siyaset / 22 Mart 2018 Perşembe 10:56
Çavuşoğlu: Erdoğan ile Trump bugün görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, konuyla ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Tillerson'la son görüşmemiz bir vedalaşmaydı. Elbette yaptığımız çalışmalara da değindik. Vardığımız anlayışın devam etmesi konusunda temennilerimizi ilettik. Tillerson'la zor günlerde çalıştık ancak diyaloğumuzu hiç kesmedik. Diplomasiyi sürdürerek belli konularda da yakınlaşma sağladık. Kendisine bu zor şartlarda işbirliği için teşekkür ettik.

Bazen vatandaşlarımız kızıyor dostumuz dediğimiz zaman ama bu zor zamanlarda çalışınca Dışişleri Bakanları arasında bir yakınlık da oluyor. Pompeo'ya gelirsek, Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Bu devlet politikasıdır. ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikaları radikal bir şekilde değişmedikçe, yeni bakanın durumu da aynı olacaktır.

Trump'ın da Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme de biraz daha hakim olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ile Trump bugün de telefon görüşmesi gerçekleştirecekler.'

CumhurbaşkanıTelefon GörüşmesiMevlüt ÇavuşoğluDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı