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Bu konserin bileti oyuncak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, köy okullarına yönelik "Bir Hayal Bir Oyuncak" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında konser düzenlendi. Konserin giriş bileti ise 1 adet oyuncak.

Kültür-Sanat / 22 Mart 2018 Perşembe 14:34
Bu konserin bileti oyuncak

Maliye Bölümü, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Kültür Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Dilek Ergin Karaca şan ve piyano öğrencileri ile işbirliği yaparak proje kapsamında bir konser programı organize etti.

Şan ve piyano hocası Dilek Ergin Karaca, her yıl geleneksel olarak öğrencileriyle birlikte düzenledikleri konserlerin bu yıl böyle bir amaca hizmet etmesinden dolayı öğrencileri ve velileri adına çok mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal sorumluluk proje koordinatörü İsmail Güneş ise giriş bileti 1 oyuncak olan Dilek Ergin Karaca şan ve piyano öğrencileri konserine davet etti. Konser

25 Mart 2018 Pazar saat 19.00 Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kaynak : İHA

İsmail GüneşÖğretim GörevlisiBüyükşehir BelediyesiÇukurova Üniversitesi


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