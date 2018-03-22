Bu konserin bileti oyuncak

Maliye Bölümü, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Kültür Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Dilek Ergin Karaca şan ve piyano öğrencileri ile işbirliği yaparak proje kapsamında bir konser programı organize etti.



Şan ve piyano hocası Dilek Ergin Karaca, her yıl geleneksel olarak öğrencileriyle birlikte düzenledikleri konserlerin bu yıl böyle bir amaca hizmet etmesinden dolayı öğrencileri ve velileri adına çok mutlu olduğunu söyledi.



Sosyal sorumluluk proje koordinatörü İsmail Güneş ise giriş bileti 1 oyuncak olan Dilek Ergin Karaca şan ve piyano öğrencileri konserine davet etti. Konser



25 Mart 2018 Pazar saat 19.00 Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kaynak : İHA