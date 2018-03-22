Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.



ABD İLE İLİŞKİLER



Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."



İŞ BİRLİĞİ MESAJI



Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada: "İlişkilerin önemi vurgulandı. Bölgesel konular görüşüldü. İş birliği güçlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

