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Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump bu akşam üstü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair art arda açıklamalar geldi.

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 21:42
Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada: "İlişkilerin önemi vurgulandı. Bölgesel konular görüşüldü. İş birliği güçlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

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