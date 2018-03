Ahmet Hakan'dan övgü dolu sözler

Ahmet Hakan, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında övgü dolu sözler söyledi.



İsmail Metin Temel'in sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştığını söyleyen Ahmet Hakan Temel'in her bir şehidin arkasından zafere yemin ettiğini de sözlerine ekledi.



İşte Ahmet Hakan'ın 10 maddede Afrin Komutanı Metin Temel başlıkıl yazısındanki o bölüm;



- BİR: Zerre reklama tamah etmedi.



- İKİ: Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı.



- ÜÇ: Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi.



- DÖRT: Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı.







- BEŞ: Çayını elinden hiç bırakmadı.



- ALTI: Askerlere babalık yaptı.



- YEDİ: Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı.



- SEKİZ: Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi.



- DOKUZ: Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti.



- ON: Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel