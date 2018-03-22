Afrin şehidinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün şehit düşen sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın şehadet haberi Antalya'da yaşayan ailesine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri tarafından verildi.



Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Melike, kardeşleri lise öğrencileri Rumeysa ve Baha ağladı. Şehadet haberini alan ailenin yakınları ve komşuları da şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.







DUVARA TERTİBİNİ YAZDI



1.5 yıldır sözleşmeli er olan Muhittin Talha Çalışkan'ın, vatani görevini yapmadan önce evinin bahçe duvarına adının baş harfleriyle birlikte '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.







ŞEHİDİN PAYLAŞIMI



Şehit Çalışkan sosyal medyadaki hesabında yaptığı bir paylaşımda ise 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' ifadelerine yer verdi. Bu gece Antalya'ya getirilecek şehidin cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.