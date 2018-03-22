Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu

Afrin'den acı haber geldi.



Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin merkezindeki arama tarama çalışmaları devam ediyor.



Başbakan Binali Yıldırım, TSK birliklerinin bölgede el yapımı patlayıcı tuzaklarının temizlenmesi faaliyeti sırasında Afrin'de 3 askerin şehit düştüğünü açıkladı.



Ankara'da Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, 'Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Terör sağı solu tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz' ifadelerini kullandı.