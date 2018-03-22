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Abdüllatif Şener'den adaylık açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Abdüllatif Şener'den ilk açıklama geldi.

Siyaset / 22 Mart 2018 Perşembe 11:28
Abdüllatif Şener'den adaylık açıklaması
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CHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kazanmış, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı iddia edilmişti.

Dün bir televizyon programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdüllatif Şener'le bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak bu görüşmenin adaylık konusunda olmadığını söylemişti.

Kanal D Ana Haber'den Seçil Özer'e konuşan Şener'den de benzer bir açıklama geldi. Seçil Özer, Şener'in 'Görüşmeyi ben istedim ama İstanbul adaylığı ve yerel seçimler gündeme gelmedi. Hiç bir partinin çatısı altında görev almakla meşgül değilim. Zaman zaman teklifler de alıyorum. Tüm muhalefet partileri ile görüşüyorum.' dediğini aktardı. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Abdullatif ŞenerYerel SeçimlerKemal KılıçdaroğluYerel Seçim


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