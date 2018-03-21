Yozgat'ta meydanda soyunan psikolojik sorunlu gence linç girişimi

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.



Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.



PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ



Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T.'nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.'nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.