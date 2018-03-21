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Yozgat'ta meydanda soyunan psikolojik sorunlu gence linç girişimi

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İran uyruklu M.T. (22), üzerindeki giysileri çıkararak çırılçıplak kaldı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen M.T.'yi linçten polis kurtardı. Olay anı, kameraya yansıdı.

3. Sayfa / 21 Mart 2018 Çarşamba 16:22
Yozgat'ta meydanda soyunan psikolojik sorunlu gence linç girişimi
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Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.

Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T.'nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.'nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.

Linç Girişimi


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