YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesindeki olayla ilgili açıklama

YÖK'ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesinde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan bazı haber, yorum ve açıklamalar dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, '19 Mart 2018 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitemizde meydana gelen ve milli hassasiyetimizi derinden yaralayan üzücü hadiseyle ilgili olarak aynı gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüyle temas kurulmuş ve bilgi alınmıştır. Rektörlüğün konuya ilişkin disiplin işlemlerini başlatmış olması önemlidir. Diğer taraftan toplumda infial uyandıran bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için mevzuat değişikliği de dahil, alınması gereken tedbirler vakit geçirilmeksizin üniversite rektörleriyle müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Bu süreç başlatılmıştır. Türk akademi dünyası necib milletimizin hassasiyetini bütünüyle paylaşmaktadır' denildi.





Kaynak : İHA