USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,85 - 4,86

Yerli otomobilin CEO'su bu ay içerisinde belli olacak

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili CEO atamasının bu ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Özlü, şirket kurulumunun ise önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Ekonomi / 21 Mart 2018 Çarşamba 12:14
Yerli otomobilin CEO'su bu ay içerisinde belli olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Fairmont Quasar Hotel'de düzenlediği 44'üncü Olağan Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Özlü, 'Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Özlü, bir gazetecinin, 'TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi' şeklindeki sorusuna ise 'TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak' diye cevap verdi.

Avrupa BirliğiBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı