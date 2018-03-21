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TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!

Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye topraklarında düzenlediği operasyon çerçevesinde ileride atacağı adımların Suriye’deki Ermeni diasporası için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu ve böyle bir durumda yapacakları algı operasyonunun ipucunu verdi.

Dünya / 21 Mart 2018 Çarşamba 23:47
TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!

Gazetecilerle konuşan Ermeni akademisyen ve Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonu kapsamında hedef aldığı yerleşim merkezleri arasında Ermenilerin de yaşadığı Kamışlı kentinin yer aldığını ifade etti.

Melkonyan, "Aslına bakarsak sıra Kamışlı'ya gelirse orada TSK ile Ermeni diasporası karşı karşıya gelmiş olacak. Tarihte yaşananlar göz önünde bulundurulursa bu durumun yurttaşlarımız için neyle sonuçlanabileceğini kestirmek pek zor değil" ifadelerini kullanarak, kendince 1915 olaylarına gönderme yaptı.

YAPACAKLARI ALGI OPERASYONUNUN İPUCUNU VERDİ

Melkonyan böylece, olası bir operasyonda yapacakları kirli kampanyanın da işaretini vermiş oldu.

"ERDOĞAN'IN ANA HEDEFİ MUSUL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak yetkilileriyle PKK'nın mevzilerinin bulunduğu Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenleme konusunu ele aldığı görüşme sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatan Melkonyan, Erdoğan'ın ana hedefinin Musul olduğunu öne sürdü.

Ruben MelkonyanErmeniZeytin DalıSuriyeRecep Tayyip Erdoğan


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