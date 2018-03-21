İsmail Küçükkaya'nın ekrana getirdiği görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişi aracından inip vatandaşı darp ediyor.
FOX Tv'de sabah haberleri sunan İsmail Küçükkaya, kendisine gelen bir görüntüyü izleyiciyle paylaştı.
UYARAN VATANDAŞA DAYAK
İstanbul, Taksim'de çekilen görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişi kendisini uyaran vatandaşı, aracından inerek darp ediyor.
Görgü tanıklarının polis çağırması üzerine darp eden kişinin kendisini Cumhurbaşkanlığı koruması olarak tanıttığı iddia edildi.