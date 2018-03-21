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Taksim'de polis dayağı iddiaları

İsmail Küçükkaya'nın ekrana getirdiği görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişi aracından inip vatandaşı darp ediyor.

3. Sayfa / 21 Mart 2018 Çarşamba 11:04
Taksim'de polis dayağı iddiaları
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FOX Tv'de sabah haberleri sunan İsmail Küçükkaya, kendisine gelen bir görüntüyü izleyiciyle paylaştı.

UYARAN VATANDAŞA DAYAK

İstanbul, Taksim'de çekilen görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişi kendisini uyaran vatandaşı, aracından inerek darp ediyor.

Görgü tanıklarının polis çağırması üzerine darp eden kişinin kendisini Cumhurbaşkanlığı koruması olarak tanıttığı iddia edildi.


EMNİYET DEVREDE

Görüntüleri canlı yayında ekrana taşıyan Küçükkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olaya el attığını belirtti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Polisİsmail Küçükkayaİstanbul Emniyet MüdürlüğüTaksimCumhurbaşkanlığı


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