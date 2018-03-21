FOX Tv'de sabah haberleri sunan İsmail Küçükkaya, kendisine gelen bir görüntüyü izleyiciyle paylaştı.



UYARAN VATANDAŞA DAYAK



İstanbul, Taksim'de çekilen görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişi kendisini uyaran vatandaşı, aracından inerek darp ediyor.



Görgü tanıklarının polis çağırması üzerine darp eden kişinin kendisini Cumhurbaşkanlığı koruması olarak tanıttığı iddia edildi.



EMNİYET DEVREDE



Görüntüleri canlı yayında ekrana taşıyan Küçükkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olaya el attığını belirtti.



Görüntüleri canlı yayında ekrana taşıyan Küçükkaya,'nün olaya el attığını belirtti.