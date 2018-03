Su hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye'de en az su tüketimi kadar çay da tüketildiğini ifade eden Işın Sayın, ”Misafirliklerde, iş yerlerinde hemen hemen her yerde çay, kahve ve meşrubat gibi içeceklerin sıvı olmasından kaynaklı su yerine geçtiği düşünülüyor. Fakat bu, su hakkında doğru bilinen yanlışların başında geliyor” dedi



Su hakkında doğru bilinen yanlışları aktaran Işın Sayın şu açıklamalarda bulundu :



”En sağlıklı su, doğal kaynak suyudur”



”Doğal kaynaktan çıkan her su, sağlıklı ve temiz olmayabilir. Suyun nereden geldiği kadar kimyası da önem taşır. Doğal su kaynaklardan belirli aralıklarla örnekler alınarak, içeriği analiz edilmelidir ve ne yazık ki, bazen bu suların bileşimi güvenli olmamaktadır. Sağlıklı suda, patojen yani hastalık yapan mikroorganizmalar, ağır metaller, yosun, bulanıklık, aşındırıcılar, kum, kötü tat ve koku olmamalıdır.”



”Kireçli su kötüdür”



”Yüksek mineralli suya, sert su denilir. Bu tip sular kaynatıldıklarında, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi suda çözünmeyen bileşikler çökelti oluşturur. Oysa ki; kireç adı verilen bu tortular, sudaki minerallerin kendisini oluşturur. Yani aslında suyun zenginliğini ifade eder.”



Su içsem yarıyor!



”Her 500 milimetre su tükettiğinizde, metabolizma o gün için, yüzde 24-30 hızlanır. Böbrekler 2,5 litre suyu boşaltmak için yaklaşık olarak 150 kalori fazladan enerji harcar. Bu da 45 dakika tempolu yürüyüşe yakın bir enerji harcamasıdır. Bu sebeple kilo vermek istiyorsanız su içmeyi aksatmayın!”



Çok fazla su içmek zararlı mıdır?



”Aşırı su tüketimi ile sodyum, potasyum için, mineral dengesi bozulur. Bu duruma su zehirlenmesi denilir. Su zehirlenmesi riski; 5 litreden itibaren başlar. Sağlıklı bireylerde 2-4 litre arası su tüketimi güvenli ve gereklidir. Erkek bireylerin, vücut yüzeyi büyük olan bireylerin, spor yapanların, çok terleyenlerin, sıcak iklimlerde yaşayanların su gereksinmesi daha fazladır.”



Kişi susadığını hissettiği zaman vücudundaki su miktarı azaldığı zaman mı?



”Beyinde hipofiz bezinden ADH (antidiüretik hormon) salgılanır. Bu hormon kanda su miktarını düzenlemekten sorumludur. Bu görevini de; tükürük bezinden tükürük salınımını yavaşlatarak yapar. Böylece ağız kuruluğu hisseder, su içeriz. Su içmedikçe, susama uyarısını farketmez hale gelebiliriz. Yani vücudunda su oranı düşük olmasına rağmen bireyler, susamıyor olabilir. Güzel olan şu ki; su içtikçe, susama uyarısını yeniden farkedebilir hale gelebiliriz.”



Su içmeden kaç gün yaşanılabilir?



”İnsan bedeninin her hücresi su içerir. Bir çok intraselüler metabolik işlev, hücrenin içinde belirli oranda suyun varlığında gerçekleşebilir. Yani insan, canlılığını suya borçludur. Bu nedenle susuz olarak yalnızca ve en fazla 7 gün yaşayabiliriz.”



Sabah aç karnına su içmek önemli mi?



”Uyurken vücudumuz suyu işlemiş ve böbrekten süzmüştür. Çoktan yeniden suya ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Gece boyunca, sindirim ve boşaltım sistemi içinde biriken sindirim atıkları ve diğer toksik maddeleri, vücuttan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Sabah iştahını yatıştırır. Kahvaltıya daha kontrollü bir iştahla oturmanızı sağlar.” Kaynak : İHA