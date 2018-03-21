USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Âşık Veysel CRR'de anıldı

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 45. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen bir konserle anıldı.

Kültür-Sanat / 21 Mart 2018 Çarşamba 13:25
Âşık Veysel CRR'de anıldı

“Dostlar Beni Hatırlasın” başlıklı konserde, halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Aysun Gültekin ve şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı.

Konserde, Güzelliğin On Para Etmez, Beni Hor Görme Gardaşım, Uzun İnce Bir Yoldayım, Havalanma Telli Turnam, Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana ve Seherde Ağlayan Bülbül'ün de aralarında bulunduğu on beş eser seslendirildi.

Halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, izleyicilere yaptığı konuşmada, Âşık Veysel'in halk müziğimizdeki değerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ozanlarımızı bir pınara benzetiyorum. Onlar pınarın kaynağı. Biz ise sadece o pınardan içiyoruz. Onların gönlünden kaynayanları sadece söylüyoruz. İyi ki bu güzellikleri bizlere sunmuşlar. Elbette, o güzel sözleri o ezgileri bir araya getirmek herkesin başarabileceği bir şey değil, Allah vergisidir. Bize de söylemek düşer.”

Şarkıcı Burcu Güneş ise, Âşık Veysel'in eserlerini seslendiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Türkülerimiz büyük bir okyanus. Âşık Veysel dendiğinde ise insan nefesini tutuyor. Bu sahnede onun eserlerini seslendirmek şerefine nail olduğum için çok mutluyum” dedi.

Konser, dinleyenlerin alkışlarıyla sona erdi. Kaynak : İHA

Uzun İnce Bir YoldayımOkyanusAllahBurcu GüneşŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı