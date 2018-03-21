Âşık Veysel CRR'de anıldı

“Dostlar Beni Hatırlasın” başlıklı konserde, halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Aysun Gültekin ve şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı.



Konserde, Güzelliğin On Para Etmez, Beni Hor Görme Gardaşım, Uzun İnce Bir Yoldayım, Havalanma Telli Turnam, Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana ve Seherde Ağlayan Bülbül'ün de aralarında bulunduğu on beş eser seslendirildi.



Halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, izleyicilere yaptığı konuşmada, Âşık Veysel'in halk müziğimizdeki değerine vurgu yaparak şunları söyledi:



“Ozanlarımızı bir pınara benzetiyorum. Onlar pınarın kaynağı. Biz ise sadece o pınardan içiyoruz. Onların gönlünden kaynayanları sadece söylüyoruz. İyi ki bu güzellikleri bizlere sunmuşlar. Elbette, o güzel sözleri o ezgileri bir araya getirmek herkesin başarabileceği bir şey değil, Allah vergisidir. Bize de söylemek düşer.”



Şarkıcı Burcu Güneş ise, Âşık Veysel'in eserlerini seslendiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Türkülerimiz büyük bir okyanus. Âşık Veysel dendiğinde ise insan nefesini tutuyor. Bu sahnede onun eserlerini seslendirmek şerefine nail olduğum için çok mutluyum” dedi.



Konser, dinleyenlerin alkışlarıyla sona erdi. Kaynak : İHA