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Robotik kodlama ve tasarım atölyesi açıldı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STEM Merkezi iş birliğiyle Şanlıurfa Piazza AVM’de robotik kodlama ve tasarım atölyesi açıldı.

Eğitim / 21 Mart 2018 Çarşamba 10:19
Robotik kodlama ve tasarım atölyesi açıldı

Teknolojinin hızla gelişmesiyle hayatın her alanına giderek daha fazla yer almaya başlayan robotları çocuklara sevdirmeye yönelik atölye çalışmaları ile geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitsel ve bilimsel faaliyetlerle çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerine destek sunan avm, her hafta misafir ettiği farklı yaş gruplarını önümüzdeki yılların robotlarını yapmaya teşvik edecek.

Her ayın ilk haftasında okul öncesi, ikinci haftasında ilkokul, üçüncü haftasında ortaokul, dördüncü haftasında ise yetişkinlerin konuk edildiği atölyede bu kez 1.,2,3. ve 4'üncü sınıf öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

Robotik ve kodlama eğitimleriyle çocukların motor becerileri geliştiriliyor. Erken yaşta mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığı ve parçalarının sökülüp takıldığını öğrenen çocuklar, elektronik, yazılım ve mekanik bilgi isteyen geleceğin robotlarını tasarlama yolunda ilk adımları atıyor.

Tasarım atölyesinde ücretsiz gerçekleştirilen bu etkinliklere katılan öğrencilerin robotların keyifli dünyası ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Kaynak : İHA


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