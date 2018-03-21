Reytinglerin ardından o dizi için harekete geçildi mi?

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü reytinglerde 3. oldu.



BİRİLERİNİN CANI YANACAK



Büyük umutlarla başlayan dizinin 3. olmasının ardından Aydın Doğan'ın harekete geçtiğini yazan Gazeteci İzzet Çapa 'Korkarım bugün Kanal D cephesinde kızılca kıyamet kopacak. Ve eğer dedikodular doğruysa, Aydın Doğan bu beklenmedik üçüncülük için birilerinin canını fena yakacak.' ifadelerini kullandı.



ALAY MI EDİYORSUNUZ?



Çapa, diziyi baştan sona eleştiriken, dizi ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından şöyle paylaştı;















Kaynak : Beyaz Gazete Özel