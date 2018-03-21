USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 18:42
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Foto Galeri için tıklayın

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesine gitti.

Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri ile Derecik beldesindeki birlik, karakol ve karargahlarda denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanlarından devam eden terörle mücadeleye ilişkin bilgi aldı.

Komutanlara gerekli direktifleri veren Orgeneral Akar, ülkenin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edildiğini belirtti.

Akar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve diğer güvenlik güçlerinin omuz omuza, tek yürek halinde, yaz kış, gece gündüz demeden çetin arazi koşularına aldırmadan büyük bir özveriyle verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Etkin şekilde yürütülen operasyonlar sonucunda son dönemde bölgede, sınırlarda ve mücavir alanlarda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini ifade eden Akar, kutsal mücadelenin ülkenin, milletin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman silah arkadaşlarının tek bir damla kanının dahi yerde kalmayacağına işaret eden Akar, terörle mücadele harekatına katılan kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı. Kaynak : AA

Türk Silahlı KuvvetleriDeniz Kuvvetleri KomutanıGenelkurmay BaşkanıHava Kuvvetleri KomutanıKara Kuvvetleri Komutanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı