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Nevşin Mengü'den yeni açıklama

Nevşin Mengü, kardeşi Burak Mengü'nün yalanının ortaya çıkması ardından hata yaptığını belirterek yanlış yönlendirdiği için kardeşine kırgın olduğunu ifade etti.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 08:40
Nevşin Mengü'den yeni açıklama

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini iddia eden gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlatmıştı.

Burak Mengü'nün ilk iddiaları ardından kardeşine sahip çıkan Nevşin Mengü ise gerçeklerin ortaya çıkması ardından 'Yazımda kardeşim Burak Mengü'nün bana anlattıklarını kaleme aldım. Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır' tweetini paylaşmıştı.

Son olarak Nevşin Mengü'den yeni bir açıklama daha geldi. Hata yaptığını ifade eden Nevşin Mengü, 'Kendi canımdan kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim.' ifadesini kullandı. 

Mengü'nün açıklamasının tamamı şu şekilde:




Nevşin Mengü'nün kardeşi gözaltında Nevsin Mengü'nü kardeşine ne oldu? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nevşin Mengü


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