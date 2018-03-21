Meclis’te kabul edildi... İnternete RTÜK denetimi

İnternet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi geldi.



Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarının biraz önce kabul edilen buna ilişkin düzenlemesine göre, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.



Yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.



Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.



Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.



SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ



AK Parti’nin önergesiyle düzenlemede yapılan son dakika değişikliğiyle, bu kararın gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği metne eklendi.



Önergeyle içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararının uygulamasına ilişkin de düzenleme yapılırken, bunun gerekçesi de, “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir.



Sulh Ceza hakiminin kararını verirken tabi bulunduğu mevzuat açıklığa kavuşturulmuş ve böylece erişimin engellenmesi kararının internet sitesinin tümüne yönelik olarak değil, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği hususu açıkça düzenlenmektedir” denildi.



Muhalefet düzenlemeyi “sansür” ve “internetin üzerine çuval geçirmeye çalışmak” olarak niteledi.