Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan OMÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte yeni müzik eserlerini tanımak ve icra edilmesini görmek büyük bir mutluluk. Çünkü birçok müzik eseri geniş seyirci kitlesine ulaşabilmek için uzun ve zor bir süreçten geçer. Konservatuvarımız çok genç ve bir o kadar da dinamik. Dolayısıyla uluslararası boyutta gerçekleştirdiğimiz projeler bizim için son derece önemli. Amacımız daha geniş dinleyici kitlesine yeni görüşleri ve eserleri tanıtmaktır. Bu tarz etkinlikler birçok kişinin ortak çalışmasıyla hayata geçiyor. Bu noktada etkinliğin düzenleyicisi Mustafa Eren Arın'a ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmanın ardından Biristol Üniversitesinden Michael Ellison ünlü yazar Yaşar Kemal'in İstanbul'u ve doğasını kaleme aldığı “Deniz Küstü” adlı romanını opera için besteleme sürecini anlattı. Müzik tiyatrosu bestecisi Michael Ellison; kanun, ney ve kemençe gibi enstrümanların kullanıldığı operadan görsel sunumlar aktararak seyirciden gelen soruları da cevapladı.



Ardından vurmalı çalgılardan marimbada Sinta Wullur'ın “Dukka” adlı eserini yorumlayan Ceyda Onlat ve viyolonselde Jackhongir Shukur'un “Aks Sadoé” eserini yorumlayan Barış Aygün sahne aldı ve dinleyicilerden büyük ilgi gördü.



Müziğin coşkusu ve duygusu paylaşılacak



23 Mart günü sona erecek olan “Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi-II”de İstanbul Teknik Üniversitesinden Neva Özgen ve Robert Reigle, Orient-Institut İstanbul'dan Martin Greve, Akdeniz Üniversitesinden Sibel Paşaoğlu ile Estonian Academy of Music and Theatreden Tolvo Tulev müzikle ilgili sunumlar gerçekleştirecekler.



Aynı zamanda bu 3 gün boyunca değerli sanatçılar Voca Voice (Açılış Konseri) ünlü besteci Ömer Faruk Tekbilek (Türk Makam Müziği Konseri), Omnibus Ensemble (Kapanış Konseri) Atakum Kültür Merkezinde ücretsiz konserlerle müzikseverlerle buluşarak onlarla müziğin coşkusunu ve duygusunu paylaşacaklar.



Kültürlerarası müzik yoluyla etkileşim ve paylaşımda bulunmanın amaçlandığı etkinliğe; OMÜ Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgü Bulut, etkinlik koordinatörü Mustafa Eren Arın, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.



