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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Kafamızda birkaç isim var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuk oldu.

Siyaset / 21 Mart 2018 Çarşamba 21:50
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Kafamızda birkaç isim var

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Erken seçim açıklaması

Toplumun asıl gündemi demokrasi. Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok. Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, 'Niye bizi kandırdınız?' diyor.'

AKP'de her alanda çözülme var. Seküler AK Partililer referandumda oy vermediler zaten. Mazot fiyatları vb. Kırsalda bir çözülme oluştu. Şeker fabrikalarının satıldığı yerde AK Parti'nin yüksek oy olduğu yerler.

Eğitimde çok şikayet var. Özel okullarda bir patlama yaşandı. Devlet okullarına güven kalmadı. İmam hatip te patlama oldu, çocuklar başarı sıralamasında geride kaldı. Hükümetin izlediği politikalar nedeniyle ihracatçılar zorluk yaşıyorlar.
“Bütün siyasal partilere saygı duyuyoruz”

Biz aslında bütün partilere eşit mesafedeyiz. Bütün partilere saygımız var. Siyasal partileri ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kavga ve kutuplaşmayı istemiyoruz. Özel bir karşıtlığımız yok.

Seçmenin beklediği şu; Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, bunu çözebilecek mi? Vaatlerini yerine nasıl getireceksin? Her siyasal partinin bir amacı vardır. Vatandaşın teveccünü yerine getirmek. Bu yüzden vatandaşa gitmek gerek. Türkiye'de en çok çalışan, sahada olan parti biziz. Patates, şeker fabrikalarının olduğu yere bakın, muhtar toplantılarına bakın, kadınlarla toplantı yapıyoruz. Bizim yaptığımız her şey medyaya yansamıyor. Toplumun tüm kesimine ilişkin sorunları gündeme getiriyoruz. Birebir anlattığımızda karşılıklı güveni sağlayacağız.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı: Kafamızda birkaç isim var

Cumhurbaşkanlığı seçimine epey zamanımız var. Çıkaracağımız aday bizim seçmen adayımız dışından da oy alması lazım, güven sağlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı parti meclisinde görüşeceğiz. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

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