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Kılıçdaroğlu FETÖ'cü gazetecilere sahip çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuk oldu. Kılıçdaroğlu canlı yayında Şahin Alpay’ın tahliye edilmesi kararını değerlendirirken Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan’ın da serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 22:47
Kılıçdaroğlu FETÖ'cü gazetecilere sahip çıktı
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Kılıçdaroğlu Şirin Payzın'ın ‘Mehmet Altan'ın da serbest bırakılması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi;

İÇİME SİNDİREMİYORUM

“Elbette onun da Nazlı Ilıcak'ın da, Ali Bulaç'ın da eli kalem tutan kişilerin haksız yere hapse atılmasını içime sindiremiyorum. “

'DARBE GELİYOR' DEMİŞLERDİ

FETÖ'ye ait olan ve darbe girişiminden sonra KHK kararı ile kapatılan Can Erzincan TV'de darbe girşiminden bir gün önce yapılan programda 'darbe olacağı' açık açık söylenmişti.
Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın söz konusu programında 'Erdoğan'ın darbeye giden yolları birer birer geçtiği' konuşulmuştu.

Ortaya çıkan diyaloglarda Mehmet Altan, 'Türkiye devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen izleyen bir başka yapı var. Yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil' demişti

'ERDOĞAN DARBEYE GİDEN YOLDA'

Ahmet Altan da bunu destekleyerek, 'Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki ömrü boyunca burada kalacak. 50 tane AKP'li milletvekili biz Akşener'le parti kuruyoruz dese bütün sistem sarsılıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği ve değiştiğinde bunu çok ciddi hukukla ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları açıyor' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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