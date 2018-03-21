Kahvenin bir çok faydası olduğu ortaya çıktı

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi kahvenin insan sağlığına bir çok faydası olduğu ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu dozunda içilen kahvenin faydalarını tek tek sıraladı.



Kahvenin karaciğer yağlanmasından, mutluluk hissini desteklemesine kadar bir çok faydası bulunuyor.



İşte Müftüoğlu'nun kahve hakkında yazdıkları;



KAHVENİN 10 FAYDASI



Dozunda içilen kahvenin içindeki antioksidan güç nedeniyle sağlık yararlarını gösteren yayınlar artıyor. Bakın dozunda tüketilirse kahve size neler sağlıyor...



◊ Fiziksel performansı artırıyor.

◊ Enerji seviyesini yükseltiyor.

◊ Konsantrasyonu destekliyor.

◊ Belleğe takviye oluyor.

◊ Depresif ruh halini hafifletiyor.

◊ Mutluluk hissini destekliyor.

◊ Yağ yakımını hafifçe hızlandırıyor.

◊ Karaciğer yağlanmasını engelleyebiliyor.

◊ Safra kesesi taşlarını geciktiriyor.

◊ Tip2 diyabet riskini düşürüyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel