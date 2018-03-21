USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,85 - 4,86

Kahvenin bir çok faydası olduğu ortaya çıktı

Dozunda içilen kahvenin insan sağlığına bir çok faydası olduğu ortaya çıktı.

Yaşam / 21 Mart 2018 Çarşamba 12:31
Kahvenin bir çok faydası olduğu ortaya çıktı

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi kahvenin insan sağlığına bir çok faydası olduğu ortaya çıktı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu dozunda içilen kahvenin faydalarını tek tek sıraladı.

Kahvenin karaciğer yağlanmasından, mutluluk hissini desteklemesine kadar bir çok faydası bulunuyor.

İşte Müftüoğlu'nun kahve hakkında yazdıkları;

KAHVENİN 10 FAYDASI

Dozunda içilen kahvenin içindeki antioksidan güç nedeniyle sağlık yararlarını gösteren yayınlar artıyor. Bakın dozunda tüketilirse kahve size neler sağlıyor...

◊ Fiziksel performansı artırıyor.
◊ Enerji seviyesini yükseltiyor.
◊ Konsantrasyonu destekliyor.
◊ Belleğe takviye oluyor.
◊ Depresif ruh halini hafifletiyor.
◊ Mutluluk hissini destekliyor.
◊ Yağ yakımını hafifçe hızlandırıyor.
◊ Karaciğer yağlanmasını engelleyebiliyor.
◊ Safra kesesi taşlarını geciktiriyor.
◊ Tip2 diyabet riskini düşürüyor.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Acı KahveOsman MüftüoğluDiyabetSade Kahve


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı