İşte PYD'nin Gerçek Yüzü Açıklaması Afrin'de İbadet Yasağı !

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de PYD’nin sözde asayiş merkezinde kontrolleri altındaki bürolara ibadetlerin kısıtlanmasını öngören talimatları içeren belgeler ele geçirdi. PYD’nin sözde asayiş merkezi tarafından yayımlanan bildirisinde, sözde asayiş güçlerinin bütün camiler, kiliseler ve ibadet yerlerini takip etmesi, milislerin menfaatleri dışında güncel olaylarla ilgilenilmemesi, Özgür Suriye Ordusu ve Arap baharını öven konuşmaların yapılmaması, kamu alanlarında ve alışveriş merkezlerinde yazılı ve sözlü hiçbir dini tezahürat yapılmamasının istendiği kaydedildi.



Yayınlanan bildiride, yöre halkından ölenlerin cenaze törenlerinde hoparlörlerin kullanılmaması, hoparlörle Kur’an ayetlerinin okunmaması, yalnızca milli Kürt şarkıların söylenmesi gerektiği yer alıyor. Bildiride, din görevlilerin ve milis kuvvetlerine mensup kişilerin dini görevlerini aleni olarak yapmamaları, ibadetlerin yaptıkları işi engellemesi durumunda ibadetleri terk etmeleri gerektiği kaydediliyor. Ele geçirilen bildiride, bu emirlerin kesinlikle uygulaması, askeri menfaatler dışında asla kimseye müsamaha edilmemesi haftalık olarak merkeze detaylı rapor verilmesi öngörülüyor.





Kaynak : İHA