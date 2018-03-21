Hurda araca ÖTV teşviki yasalaştı

Hurda araca ÖTV teşviki yasalaştıMeclis’te biraz önce yasalaşan vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL’lik ÖTV indiriminden yararlanacak.



Türkiye’de yaşı 16’nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakamın 6 milyonu bulduğu belirtiliyor.