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HDP'nin Nevruz kutlamaları ilgi görmedi

Adıyaman’da HDP’nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına katılım az olurken, kutlama alanındaki binalardan açılan Türk bayrakları dikkat çekti.

Siyaset / 21 Mart 2018 Çarşamba 14:14
HDP'nin Nevruz kutlamaları ilgi görmedi
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Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan bu yıl Nevruz kutlamalarında boş kaldı. Nevruz alanı yanında bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise balkonlarından Türk bayrakları açtı.



Vatandaşların fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamalarına, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP MYK Üyesi Bedriye Yorgun ve vatandaşlar katıldı.




Türk bayraklarının dalgalandığı binaların yanında yapılan Nevruz kutlamaları Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri Nevruz alanı çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak : İHA

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