HDP'nin Nevruz kutlamaları ilgi görmedi

Adıyaman’da HDP’nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına katılım az olurken, kutlama alanındaki binalardan açılan Türk bayrakları dikkat çekti.
Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan bu yıl Nevruz kutlamalarında boş kaldı. Nevruz alanı yanında bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise balkonlarından Türk bayrakları açtı.
Vatandaşların fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamalarına, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP MYK Üyesi Bedriye Yorgun ve vatandaşlar katıldı.